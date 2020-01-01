Катастрофа АН-26: ГБР планирует завершить следствие к маю

Досудебное расследование находится на контроле у Владимира Зеленского.

Государственное бюро расследований планирует завершить расследование катастрофы военно-транспортного самолета АН-26Ш под Харьковом до конца апреля 2021 года. Об этом в ходе отчета о деятельности ГБР заявил исполняющий обязанности директора бюро Алексей Сухачев, сообщает “РБК-Украина“.

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По его словам, досудебное расследование падения военно-транспортного самолета под Чугаевым находится на постоянном контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 25 сентября 2020 года в Харьковской области разбился военно-транспортный самолет АН-26Ш. Погибли 26 человек (экипаж и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил). Выжил только один курсант.

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Ранее стало известно, что Харьковский национальный университет им. Ивана Кожедуба возобновил полеты самолетов АН-26Ш. На аэродроме в Чугуеве проходят командирские тренировочные полеты, во время которых отрабатывается посадка с имитацией выхода из строя одного из двигателей.