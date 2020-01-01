На Буковине вербовщице “ДНР” заочно дали почти десять лет тюрьмы

Фигурантка объявлена в розыск.

Жительницу Черновицкой области осудили за подбор боевиков, которые воевали против ВСУ.

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Об этом сообщает пресс-центр регионального управления СБУ.

Как установило следствие, жительница поселка Спартак Ясиноватского района Донетчины в 2015 году добровольно примкнула к группировке боевиков Восток. Она заняла должность “комплектовщицы” по подбору персонала.

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Так, женщина вербовала “рекрутов” для участия в боевых действиях против военных ВСУ и мирных граждан Украины. В результате подозреваемую заочно приговорили к 9,5 годам лишения свободы.

Уточняется, что вербовщицу “ДНР“ объявили в розыск. При этом приговор суда уже вступил в законную силу.

В целом в феврале 2021 года СБУ сообщила о подозрении 8 главарям и участникам незаконных вооруженных формирований. Четырех из них объявили в розыск, двум дали большой срок без их присутствия на суде.

Напомним, ранее мы также писали, что СБУ проверяет публикацию главой “ОПЗЖ“ карты Украины без Крыма.

