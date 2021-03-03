Расстрел Майдана: Кличко на суде сделал важное признание
В Святошинском районном суде Киева состоялся допрос мэра Киева Виталия Кличко в ходе судебного разбирательства по делу о расстрелах активистов Евромайдана. Как пишет РБК-Украина, мэра допрашивали как свидетель со стороны защиты.
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Так, отвечая на вопросы адвокатов бывших бойцов “Беркута“, Кличко заявил, что тогдашние лидеры оппозиции не имели полного контроля над протестующими.
“Слова о 100%-ном управлении Майданом – это преувеличение“, - сообщил Кличко.
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Киевской мэр также отметил, что лидеры оппозиции призывали агрессивную часть протестующих не реагировать на провокации и не применять огнестрельное оружие.
По словам Кличко, среди участников протеста были разные группы людей, в том числе и сторонники радикальных действий в отношении к правоохранителей. При этом градоначальник уверяет, что радикалов было меньшинство, и они не оказывали влияния на общее настроение протеста.
Напомним, по делу о расстрелах на Институтской генпрокурор обещает приговоры уже в этом году.
контуженый нацист-украинофоб из-за поребрика?
Ибо обязано ... быдло путинское
Тебе только нахyй ... путинская гниль многостаночная, сидящая на шее у российских пенсионеров