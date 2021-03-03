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Расстрел Майдана: Кличко на суде сделал важное признание

Комментариев: 5
В Киеве проходит суд над бывшими "беркутовцами".
Кличко допросили в суде как свидетеля
Кличко допросили в суде как свидетеля
Кличко / Телеграм

В Святошинском районном суде Киева состоялся допрос мэра Киева Виталия Кличко в ходе судебного разбирательства по делу о расстрелах активистов Евромайдана. Как пишет РБК-Украина, мэра допрашивали как свидетель со стороны защиты.

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Так, отвечая на вопросы адвокатов бывших бойцов “Беркута“, Кличко заявил, что тогдашние лидеры оппозиции не имели полного контроля над протестующими.

“Слова о 100%-ном управлении Майданом – это преувеличение“, - сообщил Кличко.

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Киевской мэр также отметил, что лидеры оппозиции призывали агрессивную часть протестующих не реагировать на провокации и не применять огнестрельное оружие.

По словам Кличко, среди участников протеста были разные группы людей, в том числе и сторонники радикальных действий в отношении к правоохранителей. При этом градоначальник уверяет, что радикалов было меньшинство, и они не оказывали влияния на общее настроение протеста.

Напомним, по делу о расстрелах на Институтской генпрокурор обещает приговоры уже в этом году.

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Теги: Евромайдан, Кличко, расстрел на майдане
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Комментариев (5)
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nelci    03.03.2021, 15:46
Оценка:  -25
nelci
Кличко , как всегда прав, если бы радикалов было бы больше, погибших героев было бы раза в три больше.
WTF2wtf    03.03.2021, 15:51
Оценка:  +6
WTF2wtf
Все скачешь и набрасываешь,
контуженый нацист-украинофоб из-за поребрика?
Ибо обязано ... быдло путинское
ndelliopoo    03.03.2021, 15:16
Оценка:  -26
ndelliopoo
О каком огнестрельном оружии у протестующих кукарекает этот двухметровый петух с наглухо отбитым гребнем?Ведь"весьмирьсьнями& quot;знает что майдан был исключительно мирным и безоружным,а сотрудники правоохранительных органов стреляли не только протестующих,но и сами-себя! :-)
WTF2wtf    03.03.2021, 15:30
Оценка:  +6
WTF2wtf
Каким боком тут штатное нацистское быдло оккупантов из раши с кучей аккаунтов???
Тебе только нахyй ... путинская гниль многостаночная, сидящая на шее у российских пенсионеров
МонШер    03.03.2021, 16:21
Оценка:  +6
МонШер
Точно помню, что один из майдановцев признался, что стрелял в Беркут, после того, как они начали стрелять в БЕЗОРУЖНЫХ. Он прошел по делу, в отношении него есть решение . Если бы его убили - это одно дело.А Кто из Небесной Сотни держал в руках оружие??? А их убили. ВСЕ УБИЙЦЫ подлежат наказанию
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