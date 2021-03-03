В Украине появился новый населенный пункт

Парламент утвердил решение о переименовании ряда сёл и создании нового села.

На заседании Верховной Рады в среду, 3 марта, народные депутаты утвердили переименование семи населенных пунктов, а одному присвоили название. Об этом сообщает ТСН.

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Новые названия получили семь деревень в разных регионах страны:

село Коросное во Львовской области стало называться Коросно;

село Брустуров в Ивано-Франковской области – Брустуры;

село Борщев во Львовской области – Боршев;

село Кринички Житомирской области – Буймир;

село Зеблозы Тернопольской области – Зеблазы;

село Заречное Сумской области – Боголюбовое;

село Мокриевка Полтавской области – Мокрии.

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Кроме того, Верховная Рада утвердила решения Тисменицкого районного совета и Ивано-Франковского областного совета о присвоении статуса села и присвоении названия одному из населенных пунктов – село Ценжив.

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