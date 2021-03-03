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В Украине появился новый населенный пункт

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Парламент утвердил решение о переименовании ряда сёл и создании нового села.
Верховная Рада переименовал 7 сел
Верховная Рада переименовал 7 сел
facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

На заседании Верховной Рады в среду, 3 марта, народные депутаты утвердили переименование семи населенных пунктов, а одному присвоили название. Об этом сообщает ТСН.

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Новые названия получили семь деревень в разных регионах страны:

  • село Коросное во Львовской области стало называться Коросно;
  • село Брустуров в Ивано-Франковской области – Брустуры;
  • село Борщев во Львовской области – Боршев;
  • село Кринички Житомирской области – Буймир;
  • село Зеблозы Тернопольской области – Зеблазы;
  • село Заречное Сумской области – Боголюбовое;
  • село Мокриевка Полтавской области – Мокрии.

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Кроме того, Верховная Рада утвердила решения Тисменицкого районного совета и Ивано-Франковского областного совета о присвоении статуса села и присвоении названия одному из населенных пунктов – село Ценжив.

Напомним, Украина сделала первый шаг для отмены перевода часов. Украинцы могут навсегда остаться на “зимнем“ времени.

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Теги: Верховная Рада, переименование городов
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Комментариев (3)
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ura_docent    03.03.2021, 17:41
Оценка:  0
ura_docent
В Украине появился новый населенный пункт! Щось напоминає фільм( Ходаки до Ленина.) Пришли и просять цвяхи ,а для чого? будемо село будувати, а назва села? ще незнаємо. Бачите ще назви села нема а цвяхи просять. Так і на даний час час ще не збудували а вже розокрали
Orzy    03.03.2021, 17:20
Оценка:  0
Orzy
Редакторы, в Украине нет деревень. Есть села. Деревни - за поребриком.
Брюква_и_Клюква    03.03.2021, 17:43
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Ты не совсем прав, братан. Есть в Украине деревни. Только в Украине деревня называется хутір
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