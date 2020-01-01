Названа причина смертельного взрыва в COVID-больнице Черновцов

В результате происшествия погибли два человека.

Смертельный взрыв в COVID-больнице Черновцов произошел из-за кипятильника и спирта. Подробно о причинах случившегося рассказал глава областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский. Его слова передает “molbuk“.

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Так, с помощью судебно-медицинской экспертизы было установлено, что пожар в больнице, произошедший 27 февраля, случился из-за взрыва спирта.

Один из пациентов пользовался кипятильником. Рядом находился спирт. Из-за высокой температуры вещество взорвалось. Огонь попал на мужчину, он получил около 70% ожогов кожи, что и стало причиной смерти, рассказал Бачинский.

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Второй пациент самостоятельно передвигаться не мог. Потому, когда пожар стал распространяться по палате и образовался угарный газ, мужчине не удалось подняться. Его легкие были еще слабы после перенесенного коронавируса. Пациент просто задохнулся, добавил эксперт.

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