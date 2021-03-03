МИД Украины резко отреагировал на приговор Приходько в РФ

Оккупанты обвинили Приходько в подготовке теракта.

МИД Украины назвал безосновательным и политически мотивированным решение суда в России от 3 марта об осуждении гражданина Украины Олега Приходько по сфабрикованным обвинениям в “подготовке террористического акта, изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ“. Об этом сообщала пресс-служба ведомства.

Читай также: Украина отказалась хранить в РФ свои ядерные отходы

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова считает приговор Приходько очередным проявлением политики запугивания всех, кто выступает против оккупации Крыма.

Украинское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест в связи с безосновательным решением Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону (РФ) от 3 марта 2021 год, и призвало немедленно освободить Приходько и всех остальных незаконно удерживаемых лиц.

Жителя поселка Орехово Сакского района Крыма Олега Приходько оккупанты задержали в октябре 2019 года. В его гараже якобы обнаружили взрывчатку.

Читай также: Оккупанты в Крыму осудили 13 человек за отказ от службы в армии РФ

3 марта ростовский суд приговорил Приходько к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 тыс. рублей.

Напомним, что в феврале текущего года во временно оккупированном Крыму российские силовики провели массовые обыски у крымских татар. Нескольких активистов задержали.