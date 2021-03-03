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МИД Украины резко отреагировал на приговор Приходько в РФ

Комментариев: 3
Оккупанты обвинили Приходько в подготовке теракта.
Олег Приходько
Олег Приходько
graty.me

МИД Украины назвал безосновательным и политически мотивированным решение суда в России от 3 марта об осуждении гражданина Украины Олега Приходько по сфабрикованным обвинениям в “подготовке террористического акта, изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ“. Об этом сообщала пресс-служба ведомства.

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Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова считает приговор Приходько очередным проявлением политики запугивания всех, кто выступает против оккупации Крыма.

Украинское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест в связи с безосновательным решением Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону (РФ) от 3 марта 2021 год, и призвало немедленно освободить Приходько и всех остальных незаконно удерживаемых лиц.

Жителя поселка Орехово Сакского района Крыма Олега Приходько оккупанты задержали в октябре 2019 года. В его гараже якобы обнаружили взрывчатку.

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3 марта ростовский суд приговорил Приходько к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 тыс. рублей.

Напомним, что в феврале текущего года во временно оккупированном Крыму российские силовики провели массовые обыски у крымских татар. Нескольких активистов задержали.

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Теги: МИД Украины, Крым, Россия, суд, гражданин Украины
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Комментариев (3)
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Анатолий    03.03.2021, 20:55
Оценка:  -1
Анатолий
А що ще очікувати від фашистської Росії? Окупант пресує інакомилячих.
jdferrcxer    03.03.2021, 18:24
Оценка:  -23
jdferrcxer
Да,наш"всемогущий"МUД резко брызнул поносом в шаровары и не менее резко подтёрся вышиванкой.Теперь это называется"резко отреагировал"?
Сквозняк    03.03.2021, 19:27
Оценка:  +1
Сквозняк
Иди у Пукина возьми цукерку, хорошо лизнул
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