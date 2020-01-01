На вакцинацию через портал "Дія" записались уже 100 тысяч человек

Запись также возможна и через контакт-центр Минздрава.

Около 100 тысяч украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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“По состоянию на сейчас более 100 тысяч украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию: в приложении “Дія“ – 87 775, на портале “Дія“ – 9 947“, - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, записаться в лист ожидания на вакцинацию можно не только через функционал “Дія“ в смартфоне или на сайте, но также просто позвонив в национальный контакт-центр по вопросам противодействия COVID-19 по телефону: 0 800 60 20 19.

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Также в Минцифре подчеркнули, что через “Дія“ можно только записаться в лист ожидания на вакцинацию. Все прочие вопросы на тему коронавируса следует уточнять через контакт-центр Минздрава.

Как записаться на сайте:

Как записаться через приложение:

Напомним, Минздрав назвал популярные фейки о СOVID-вакцинации. Фейков достаточно много.