Экологическую ситуацию на Донбассе будет отслеживать спецгруппа ТКГ

Соответствующая договоренность достигнута во время заседания ТКГ.

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны договорились создать рабочую группу по мониторингу экологической ситуации в зоне конфликта. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ в своем Telegram-канале.

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Группа будет работать в районах на линии разграничения. В нее войдут международные эксперты и профильные представители ТКГ, которые занимаются вопросами экологии.

Создание рабочей группу по мониторингу экологической ситуации в зоне конфликта – это один из немногих вопросов, по которому Украина смогла добиться договоренности за последнее время в рамках переговоров ТКГ.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что с Россией невозможно ни о чем договориться. Причина заключается в том, что РФ, по его мнению, интерпретирует минские соглашения только в своих интересах.

Напомним, ранее Леонид Кравчук объяснил причину новой эскалации ситуации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.