Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экологическую ситуацию на Донбассе будет отслеживать спецгруппа ТКГ

Комментариев: 0
Соответствующая договоренность достигнута во время заседания ТКГ.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
armyinform.com.ua

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны договорились создать рабочую группу по мониторингу экологической ситуации в зоне конфликта. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ в своем Telegram-канале.

Читай также: Кравчук: договориться с Россией практически невозможно

Группа будет работать в районах на линии разграничения. В нее войдут международные эксперты и профильные представители ТКГ, которые занимаются вопросами экологии.

Создание рабочей группу по мониторингу экологической ситуации в зоне конфликта – это один из немногих вопросов, по которому Украина смогла добиться договоренности за последнее время в рамках переговоров ТКГ.

Читай также: Украина не готова вернуть оккупированный Донбасс военным путем, - Кравчук

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что с Россией невозможно ни о чем договориться. Причина заключается в том, что РФ, по его мнению, интерпретирует минские соглашения только в своих интересах.

Напомним, ранее Леонид Кравчук объяснил причину новой эскалации ситуации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Поделись:
Теги: Украина, экологическая ситуация, ТКГ, Донбасс, рабочая группа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь