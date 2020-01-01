Оккупанты на Донбассе введут пропуска для пересечения КПВВ

Также они определят категории лиц, которым запретят выезжать из ОРДЛО.

Оккупационная администрация на временно оккупированной территории Донецкой области планирует ввести пропуска для пересечения КПВВ, а также определить категории лиц, которым запретят выезжать из ОРДЛО. Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ в своем Telegram-канале.

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Пересечение линии разграничения при выезде (выходе) физлиц будет осуществляться при наличии пропуска, оформленного так называемыми “органами внутренних дел ДНР“. Для пересечения КПВВ на машине пропуск также должен оформляться и на нее.

Пропуск будет выдаваться лицам, достигшим 18-летнего возраста, бесплатно сроком на 6 месяцев при прохождении дактилоскопической регистрации, фотографировании и проверки личных средств связи.

Если при пересечении КПВВ у человека не будет пропуска или его срок действия закончился, боевики на месте проведут проверку его мобильного телефона, проведут дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

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Не исключено, что такую же процедуру введут боевики и на временно оккупированной территории Луганской области.

Ранее стало известно, что мониторить экологическую ситуацию на линии разграничения на Донбассе будет рабочая группа при Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.