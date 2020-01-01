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Крымчанам предоставили особые права в суде: Принят закон

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Жителям Крыма разрешили менять подсудность гражданских дел, выбирая суд на свое усмотрение.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Верховная Рада приняла Закон об “альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя“. Об этом сообщает парламентская пресс-служба.

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Документ вносит поправки в отечественное законодательство с тем, чтобы жители Крыма имели возможность избрать для рассмотрения спора профильный суд Херсонской области.

После открытия производства по гражданскому делу, которое подсудно местным общим судам АРК и города Севастополя, физическое лицо (ответчик, должник, заинтересованное лицо, третье лицо), постоянно проживающее в Крыму, теперь сможет просить о передаче дела в суд Херсонской области. Причем конкретный суд выбирает сам заявитель.

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Физическое лицо, постоянно проживающее в Крыму, также получает право обращаться в Херсонский апелляционный суд для оспаривания судебного решения, принятого судом первой инстанции в пределах Херсонской области.

Напомним, в МИД объяснили, на чем будет сосредоточена Крымская платформа. Работу над Крымской платформой будут проводить по пяти ключевым направлениям, сообщили в главном дипломатическом ведомстве.

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Теги: Крым, закон, суд
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