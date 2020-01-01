Крымчанам предоставили особые права в суде: Принят закон

Жителям Крыма разрешили менять подсудность гражданских дел, выбирая суд на свое усмотрение.

Верховная Рада приняла Закон об “альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя“. Об этом сообщает парламентская пресс-служба.

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Документ вносит поправки в отечественное законодательство с тем, чтобы жители Крыма имели возможность избрать для рассмотрения спора профильный суд Херсонской области.

После открытия производства по гражданскому делу, которое подсудно местным общим судам АРК и города Севастополя, физическое лицо (ответчик, должник, заинтересованное лицо, третье лицо), постоянно проживающее в Крыму, теперь сможет просить о передаче дела в суд Херсонской области. Причем конкретный суд выбирает сам заявитель.

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Физическое лицо, постоянно проживающее в Крыму, также получает право обращаться в Херсонский апелляционный суд для оспаривания судебного решения, принятого судом первой инстанции в пределах Херсонской области.

Напомним, в МИД объяснили, на чем будет сосредоточена Крымская платформа. Работу над Крымской платформой будут проводить по пяти ключевым направлениям, сообщили в главном дипломатическом ведомстве.