Ученые уже занимаются разработками.

Украина может создать свою COVID-вакцину до конца 2021 года Денис Шмыгаль / Facebook

Украина может создать свою COVID-вакцину до конца 2021 года. Однако до того времени люди воспользуются другими, уже существующими препаратами от коронавируса. О разработке отечественной прививки рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

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По словам политика, украинские ученые разрабатывали вакцины от COVID-19 как на территории государства, так и за границей.

“Украинская вакцина действительно начала разрабатываться, и группа украинских ученных над этим работала. Моя личная позиция – сегодня уже есть конкурентный рынок, которым надо просто пользоваться и использовать“, – сказал он.

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Шмыгаль также отметил, отечественный препарат может появиться не раньше чем через 9-10 месяцев. Однако после того, как его создадут, еще будет нужно 9-10 месяцев для дополнительных исследований. Это долго, к тому времени Украина воспользуется уже созданными вакцинами.

“Но работа такая ученными ведется“, – подытожил премьер.

Ранее сообщалось, что Минздрав опубликовал новое деление Украины по зонам карантина.