В Украине запретят сексизм в рекламе: Закон прошел первый этап

Закон определит понятие дискриминационной рекламы и запретит ее демонстрацию.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект по запрету сексизма в рекламе. Как указано в карточке законопроекта на сайте парламента, за него проголосовали 266 депутатов.

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Проголосованный документ дает определение дискриминационной рекламе и дискриминационной рекламе по признаку пола. Под вторым понимается реклама, содержащая утверждения и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или ином превосходстве одного пола над другим.

Также дискриминационной признается так реклама, где

изображены стереотипные роли мужчины и женщины, ограничивающие свободу жизненного выбора человека;

унижается достоинство человека по признаку пола;

демонстрируется насилие по признаку пола;

Читай также: 30 мужчин и домохозяйка: Зеленского обвинили в сексизме содержится изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя, либо намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, если товар или способ его использования не имеет ничего общего с такими отношениями.

Реклама, подпадающая под указанные критерии, запрещается. Ответственность за нее несет рекламодатель. В законе также прописаны штрафы за сексистскую рекламу.

Напомним, в парламенте нардепа хотят привлечь к ответственности за сексистские высказывания о “девочке, которой 32 года“.