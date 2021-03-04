В Украине запретят сексизм в рекламе: Закон прошел первый этап
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект по запрету сексизма в рекламе. Как указано в карточке законопроекта на сайте парламента, за него проголосовали 266 депутатов.
Читай также: Клитина пожаловалась на сексистскую травлю
Проголосованный документ дает определение дискриминационной рекламе и дискриминационной рекламе по признаку пола. Под вторым понимается реклама, содержащая утверждения и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или ином превосходстве одного пола над другим.
Также дискриминационной признается так реклама, где
- изображены стереотипные роли мужчины и женщины, ограничивающие свободу жизненного выбора человека;
- унижается достоинство человека по признаку пола;
- демонстрируется насилие по признаку пола;
Читай также: 30 мужчин и домохозяйка: Зеленского обвинили в сексизмесодержится изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя, либо намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, если товар или способ его использования не имеет ничего общего с такими отношениями.
Реклама, подпадающая под указанные критерии, запрещается. Ответственность за нее несет рекламодатель. В законе также прописаны штрафы за сексистскую рекламу.
Напомним, в парламенте нардепа хотят привлечь к ответственности за сексистские высказывания о “девочке, которой 32 года“.
Понятно, что *блей можно зацепить большинство среднестатистических потенциальных пользователей. Но это мерзко.