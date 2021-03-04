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В Украине запретят сексизм в рекламе: Закон прошел первый этап

Комментариев: 3
Закон определит понятие дискриминационной рекламы и запретит ее демонстрацию.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект по запрету сексизма в рекламе. Как указано в карточке законопроекта на сайте парламента, за него проголосовали 266 депутатов.

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Проголосованный документ дает определение дискриминационной рекламе и дискриминационной рекламе по признаку пола. Под вторым понимается реклама, содержащая утверждения и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или ином превосходстве одного пола над другим.

Также дискриминационной признается так реклама, где

  • изображены стереотипные роли мужчины и женщины, ограничивающие свободу жизненного выбора человека;
  • унижается достоинство человека по признаку пола;
  • демонстрируется насилие по признаку пола;

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    содержится изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя, либо намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, если товар или способ его использования не имеет ничего общего с такими отношениями.

Реклама, подпадающая под указанные критерии, запрещается. Ответственность за нее несет рекламодатель. В законе также прописаны штрафы за сексистскую рекламу.

Напомним, в парламенте нардепа хотят привлечь к ответственности за сексистские высказывания о “девочке, которой 32 года“.

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Теги: сексизм, реклама, законопроект, Верховная Рада, дискриминация
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Комментариев (3)
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martissa131    04.03.2021, 14:49
Оценка:  -20
martissa131
Ого, нормальный закон принимают. Это правильно. Наконец-то перестанут использовать части женского тела и намёки на *блю для рекламы перфораторов/мужских костюмов/чего угодно.
Понятно, что *блей можно зацепить большинство среднестатистических потенциальных пользователей. Но это мерзко.
ffdbff    04.03.2021, 14:37
Оценка:  -22
ffdbff
А кого из нормальных людей с естественными природными ценностями могут обидеть стереотипные роли мужчины и женщины? Этот закон для того, чтобы калечить психику детей, скрыто пропагандируя пидepacтию и дискредитируя традиционные семейные ценности.
designandrey65    04.03.2021, 14:04
Оценка:  +4
designandrey65
если уберут из реклам сиськи, то можно смело закрывать все рекламные агенства....(шутка)
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