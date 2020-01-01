Случай квалифицирован как серьезный.

В Украине впервые человек попал в больницу после COVID-вакцинации EPA/UPG

В Украине впервые человек попал в больницу после COVID-вакцинации. Всего было зафиксировано более 100 побочных эффектов. Об этом сообщил Михаил Радуцкий, занимающий пост главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации, на своей странице в Facebook.

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Политик отметил, что всего было официально зафиксировано 126 побочных эффектов после вакцинации. Данное число является 1% от общего количества привитых украинцев.

Один случай с осложнениями был тяжелым, человек даже попал в больницу.

“Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека“, – рассказал Радуцкий.

Динамика вакцинации Михаил Радуцкий / Facebook

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Как бы то ни было, политик отметил, что COVID-вакцина является безопасной. Однако пока процесс иммунизации продвигается медленными темпами. Работает всего 10% от анонсированных 500 мобильных бригад, хотя партии прививок были доставлены во все области.

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