127 тысяч украинцев уже записались на COVID-вакцинацию

Они это сделали при помощи мобильного приложения и портала "Дія".

В Украине в предварительную очередь на вакцинацию от COVID-19 при помощи мобильного приложения и портала “Дія“ уже записалось более 127 тысяч человек. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает “УНН“.

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По его словам, для того, чтобы записаться на вакцинацию при помощи мобильного приложения или портала “Дія“ нужно всего две минуты.

Вакцинация в Украине от коронавируса началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на утро 5 марта первую прививку получили уже почти 12,5 тысяч украинцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что кампания вакцинации населения Украины идет согласно плану, каскадным способом. Ожидается, что коллективный иммунитет к СOVID-19 у украинцев появится, когда прививки сделают не менее 60%.

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Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 5 марта 2021 года было подтверждено 1 384 917 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 191 022 человека, а 26 763 – умерли.