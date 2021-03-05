"Второй год пандемии может оказаться тяжелее первого", – Степанов

Глава Минздрава заявил, что 2020-й год был не так уж плох на фоне 2021-го.

Эпидемическая ситуация в Украине и мире в 2021 году может оказаться даже более тяжелой, чем она была в 2020 году. Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов во время своего выступления в Верховной Раде в пятницу, 5 марта.

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По мнению главного медика страны, Украина вступила в третью волну пандемии коронавируса, поэтому давление на медицинскую систему, как и в других странах, в этом году будет расти.

“Оценки ученых неутешительны – второй год пандемии может оказаться даже тяжелее, чем предыдущий. Наши ученые совместно с мнением иностранных коллег, заметили, что мутации вируса, изменения в клиническом течении болезни и в динамике передачи COVID-19 значительно усилят давление на медицинские системы стран“, - заявил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что статистика заболеваемости ухудшается день ото дня, что свидетельствует о приходе “третьей волны“ эпидемии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут “покраснеть” еще четыре области. Стало известно, где еще могут ввести усиленный карантин.