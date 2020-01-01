Осадки ожидаются в центре и востоке страны.

Похолодает, пойдет снег: Какой будет погода на выходных depositphotos.com

На выходных, 6-7 марта, на территории Украины похолодает. Также ожидается снег. О том, какой будет погода, рассказала синоптик Наталья Диденко на своей стране в Facebook.

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По словам специалиста, снег уже пришел в страну. Осадки ожидаются в западных областях. В субботу, 6 марта, они продвинутся вглубь государства.

Мокрый снег с дождем стоит ожидать жителям восточных и северных областей. Также осадки будут наблюдаться и в регионе Карпат. На выходных в Украине будет прохладно. Днем температура поднимется до 1-6 градусов тепла. Ночью ожидается небольшой мороз.

Снег пришел в Украину (помечено розовым) Наталья Диденко / Facebook

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Что касается Киева, то в субботу и воскресенье там тоже будет прохладно. Столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов. Ночью температура будет минусовой. Также ожидается ветер с осадками, последние будут носить незначительный характер.

Ранее сообщалось, что в Киеве сняли на видео, как собака соблюдала ПДД.