На Ивано-Франковщине обезглавили памятник Тарасу Шевченко

О провокации сообщил мэр Ивано-Франковска.

На Прикарпатье пострадал от рук вандалов памятник Кобзарю facebook.com/ruslan.martsinkiv

В селе Подпечеры на Прикарпатье неизвестные повредили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко.

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Об этом сообщил на своей Facebook-странице городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Также мэр показал фото с места происшествия. На них видно, что изваяние обезглавили.

В Подпечерах произошла провокация – покушение на Шевченко. Возле Дома культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко, - написал чиновник.

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Мэр считает, что вандалы намеренно выбрали время накануне 9 марта, когда в Украине будут отмечать 207-летие со дня рождения Кобзаря. Политик также обратился к правоохранителям с просьбой расследовать провокацию и найти злоумышленников.

Надеюсь, мы скоро выясним, кто это сделал, - отметил градоначальник.

ЗАМАХ НА ШЕВЧЕНКА‼ #громада_ІФ У Підпечерах сталася провокація! Під Будинком культури відрізали голову пам'ятнику Тараса... Опубликовано Русланом Марцінківом Пятница, 5 марта 2021 г.

Напомним, ранее мы писали, что у памятника Жукову в Харькове дежурит полиция.

