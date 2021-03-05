На Ивано-Франковщине обезглавили памятник Тарасу Шевченко
В селе Подпечеры на Прикарпатье неизвестные повредили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко.
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Об этом сообщил на своей Facebook-странице городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Также мэр показал фото с места происшествия. На них видно, что изваяние обезглавили.
В Подпечерах произошла провокация – покушение на Шевченко. Возле Дома культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко, - написал чиновник.
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Мэр считает, что вандалы намеренно выбрали время накануне 9 марта, когда в Украине будут отмечать 207-летие со дня рождения Кобзаря. Политик также обратился к правоохранителям с просьбой расследовать провокацию и найти злоумышленников.
Надеюсь, мы скоро выясним, кто это сделал, - отметил градоначальник.
ЗАМАХ НА ШЕВЧЕНКА‼ #громада_ІФ У Підпечерах сталася провокація! Під Будинком культури відрізали голову пам'ятнику Тараса...Опубликовано Русланом Марцінківом Пятница, 5 марта 2021 г.
Напомним, ранее мы писали, что у памятника Жукову в Харькове дежурит полиция.