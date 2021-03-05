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На Ивано-Франковщине обезглавили памятник Тарасу Шевченко

Комментариев: 4
О провокации сообщил мэр Ивано-Франковска.
На Прикарпатье пострадал от рук вандалов памятник Кобзарю
На Прикарпатье пострадал от рук вандалов памятник Кобзарю
facebook.com/ruslan.martsinkiv

В селе Подпечеры на Прикарпатье неизвестные повредили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко.

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Об этом сообщил на своей Facebook-странице городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Также мэр показал фото с места происшествия. На них видно, что изваяние обезглавили.

В Подпечерах произошла провокация – покушение на Шевченко. Возле Дома культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко, - написал чиновник.

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Мэр считает, что вандалы намеренно выбрали время накануне 9 марта, когда в Украине будут отмечать 207-летие со дня рождения Кобзаря. Политик также обратился к правоохранителям с просьбой расследовать провокацию и найти злоумышленников.

Надеюсь, мы скоро выясним, кто это сделал, - отметил градоначальник.

ЗАМАХ НА ШЕВЧЕНКА‼ #громада_ІФ У Підпечерах сталася провокація! Під Будинком культури відрізали голову пам'ятнику Тараса...

Опубликовано Русланом Марцінківом Пятница, 5 марта 2021 г.

Напомним, ранее мы писали, что у памятника Жукову в Харькове дежурит полиция.

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Теги: памятник, вандалы, Прикарпатье, Шевченко
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Комментариев (4)
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sjsdsa    05.03.2021, 12:50
Оценка:  -20
sjsdsa
Какая провокация, просто рОгули книжек не читают, вот и решили что это памятник Ленину или товарищу Сталину ну а с памятниками у патриотов разговор короткий.
ВосставшийИзБана    05.03.2021, 12:56
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Не надо о других судить по себе.
sjsdsa    05.03.2021, 13:05
Оценка:  0
sjsdsa
Я сужу по факту, у этих дикарей из западных сёл с трудно произносимыми названиями вандализм в крови.
ВосставшийИзБана    05.03.2021, 12:41
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
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