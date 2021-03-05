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Данилов назвал пророссийские телеканалы средствами массового уничтожения

Комментариев: 2
Секретарь СНБО Данилов сделал ряд важных заявлений.
Алексей Данилов
Алексей Данилов
facebook.com/danilov.oleksiy/

Пророссийские телеканалы в Украине исполняли не функцию СМИ, а “средств массового уничтожения“, распространяя влияние страны-агрессора. Такое заявление в интервью “Укринформу“ сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, деятельность некоторых телеканалов не имела никакого отношения к свободе слова. Их цель – распространять информацию, полученную из РФ.

Секретарь СНБО также сказал, что украинская власть готова к тому, что заблокированные пророссийские телеканалы попробуют через суды отменить соответствующее решение.

Данилов отметил, что Украина будет защищаться от любых попыток влияния на нее извне.

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Напомним, что в феврале текущего года президент Владимир Зеленский, выполняя решение СНБО, подписал указ о блокировке телеканалов “112“, NewsOne и ZiK. Такое решение приняли в связи с тем, что эти телеканалы спонсировались из РФ и распространяли неправдивую информацию.

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Теги: Украина, телеканалы, СНБО, Алексей Данилов, РФ, Владимир Зеленский
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Комментариев (2)
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mrtdffhher    05.03.2021, 18:38
Оценка:  -22
mrtdffhher
Учитывая тот факт что мозг этого позорного чмыря уничтожен полностью,его мнение всем"очень интересно"! :-)
Брюква_и_Клюква    05.03.2021, 18:53
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Откуда такие сведения? Данилов, в отличие от тебя, Бес, хорошо питается, занимается спортом и не страдает алкоголизмом и педерастией.
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