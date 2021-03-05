Данилов назвал пророссийские телеканалы средствами массового уничтожения

Секретарь СНБО Данилов сделал ряд важных заявлений.

Пророссийские телеканалы в Украине исполняли не функцию СМИ, а “средств массового уничтожения“, распространяя влияние страны-агрессора. Такое заявление в интервью “Укринформу“ сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, деятельность некоторых телеканалов не имела никакого отношения к свободе слова. Их цель – распространять информацию, полученную из РФ.

Секретарь СНБО также сказал, что украинская власть готова к тому, что заблокированные пророссийские телеканалы попробуют через суды отменить соответствующее решение.

Данилов отметил, что Украина будет защищаться от любых попыток влияния на нее извне.

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Напомним, что в феврале текущего года президент Владимир Зеленский, выполняя решение СНБО, подписал указ о блокировке телеканалов “112“, NewsOne и ZiK. Такое решение приняли в связи с тем, что эти телеканалы спонсировались из РФ и распространяли неправдивую информацию.