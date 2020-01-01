Топ-менеджер Укроборонпрома подозревается в работе с РФ

На время расследования подозреваемый в работе с российскими спецслужбами будет отправлен в отпуск.

В государственном концерне Укроборонпром началась служебная проверка работы заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту Михаила Морозова. Он подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"Нардеп от депутатской группы Довира Андрей Кот заявил о "явной принадлежности" заместителя генерального директора Укроборонпрома по маркетингу и сбыту Михаила Морозова к российским спецслужбам и о том, что его деятельность "как руководителя тогдашнего спецэкспорта Прогресс" с одной из стран Южной Азии нанесла Украине убытки", - говорится в сообщении ведомства.

Указывается, что целью данного служебного расследования является содействие парламентскому контролю и получение достоверной и объективной информации относительно обвинений в отношении Михаила Морозова.

В пресс-служб подчеркнули, что Укроборонпром находится на этапе реформы, которая призвана исключить даже малейшую вероятность коррупционной составляющей или прямого политического влияния.

На время служебного расследования Морозов будет находиться в отпуске, своими служебными обязанностями он временно заниматься не будет.

"О результатах служебного расследования сообщим дополнительно", - добавили в пресс-службе госконцерна.

Ранее стали известны сроки ликвидации Укроборонпрома.Глава концерна Юрий Гусев напомнил, что предприятие будет разделено на два холдинга - Оборонительные и Аэрокосмические системы Украины.

Также сообщалось, что Украина и Пакистан подписали контракт на 85 млн долларов по ремонту танков.

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