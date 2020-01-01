Большинство украинцев не хотят вакцинироваться от COVID – опрос

Прививаться не собираются более 60% граждан.

Большинство украинцев не хотят вакцинироваться от COVID-19. На это указывают данные опроса, который был проведен КМИС.

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Так, согласно опубликованным данным, получить прививку от коронавируса, если будет такая возможность, хотят только 24,1% опрошенных. При этом 60,2% заявили, что вакцинироваться не будут.

Еще 15,7% респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос.

Примечательно, что в январе количество украинцев, готовых получить COVID-вакцину, находилось на уровне в 43%. В ноябре 2020 года привиться бесплатно были готовы 55% граждан.

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Данный опрос проводился КМИС с 23 февраля по 1 марта на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Ошибка измерения составляет не более 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, а также 1,3% – для показателей, близких к 5% с вероятностью 0,95.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев поддержали введение нового локдауна.