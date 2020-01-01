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Двум украинцам грозит до 20 лет тюрьмы в США

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Граждан экстрадировала Чехия.
Двум украинцам грозит до 20 лет тюрьмы в США
Двум украинцам грозит до 20 лет тюрьмы в США
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Двум украинцам грозит до 20 лет тюрьмы в США. Их подозревают в киберпреступности и отмывании денег. Подробности передает радио “Прага“, ссылаясь на пресс-секретаря Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослава Ибегей.

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Согласно имеющимся данным, граждан Украины США передала Чехия в начале марта.

По версии следствия, они были членами организованной группировки киберпреступников. Последняя действовала во многих государствах. Группу разоблачили в рамках сотрудничества полиции и американского Федерального бюро расследований.

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Известно, что украинцев задержали в Чехии в феврале 2020 года. В данный момент они находятся в США. Если вину обвиняемых докажут, им может грозить тюремное заключение на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что стала известна причина ДТП с украинцами в Польше.

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Теги: США, Чехия, Украина, тюрьма, киберпреступики, отмывание денег
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