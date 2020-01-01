В Сумах в кафе рекламировали наркотики

Объявление транслировалось на табло на фасаде здания.

В Сумах в одном из кафе рекламировали наркотики. Полиция провела обыски и нашла в здании оружие. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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В сообщении указывается, что правоохранители получили от местных жителей сообщение о том, что на электронном табло развлекательного заведения транслируется реклама наркотиков.

Полиция открыла уголовное дело. Затем в заведении был проведен санкционированный обыск.

Правоохранители решили проверить людей, находящихся в здании, на причастность к обороту наркотических средств. Выяснилось, что некоторые из них ранее уже привлекались к ответственности за связь с наркотиками.

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Во время обысков в здании кафе полиция обнаружила холодное и огнестрельное оружие. Его изъяли и отправили на экспертизу, а всех задержанных граждан доставили в местное управление полиции для проверки на причастность к совершению преступлений.

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