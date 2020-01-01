В Виннице поезд врезался в автомобиль

ДТП произошло сегодня утром.

Сегодня утром, 7 марта, в Виннице дизельный поезд столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, в результате чего водитель легковушки получил тяжелые травмы. Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС в Винницкой области.

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Сообщение про ДТП на нерегулируемом железнодорожном переезде на ул. Железнодорожной в Виннице Служба спасения “101“ получила в 06:58. На место происшествия немедленно направили медиков и бойцов ГСЧС.

Спасатели вытащили травмированного водителя из легкового автомобиля и передали его бригаде “скорой“ медицинской помощи.

К проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС привлекалось пять бойцов и один спецавтомобиль.

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Ранее стало известно, что в Донецкой области на железнодорожном нерегулируемом переезде пассажирский пригородный поезд сообщением Скотоватая-Славянск врезался в легковой автомобиль. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте, а пассажиру удалось выжить.