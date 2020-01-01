"Донецкоблгаз" объяснился по поводу открытия уголовного дела

Предприятие сделало ряд важных заявлений.

В “Донецкоблгазе“ сделали заявление по поводу отключения газоснабжения на объекты ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ и уголовного производства, которое сейчас открыли полицейские.

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В заявлении говорится, что из средств массовой информации стало известно, что Нацполиция Украины открыла уголовное производство по отношению к “Донецкоблгазу“, согласно чему Частное акционерное общество якобы нарушает Постановление Кабинета министров Украины (какого именно - не указано) и на фоне снижения температуры воздуха перекрыл газоснабжение для 59 котельных ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“.

В организации заявили, что все эти действия были сделаны способом, который предусмотрен действующим законодательством Украины.

В то же время представители структурных подразделений ЧАО “Донецкоблгаз“ по каждому населенному пункту, где находятся объекты “Донецктеплокоммунэнерго“, были поданы заявления об уголовных нарушениях на должностные лица органов местного самоуправления, органы Нацполиции, сотрудников “Донецктеплокоммунэнерго“, а также на неизвестных лиц, которые вмешивались и блокировали хозяйстенную деятельность “Донецкоблгаза“ и мешали отключать от системы водоснабжения объекты “Доннецктеплокоммунэнерго“, несанкционированно возобновляли газоснабжение - то есть, совершали действия, которые можно классифицировать как самоуправление (ст. 356 УК Украины) и противодействие законной хоздеятельности (ст. 206 УК Украины) нашего Общества.

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Все противоправные действия вышеуказанных лиц уголовно наказуемы, за это предусмотрена ответственность в Уголовном кодексе Украины.

Ранее стало известно, что в Донецкой области полиция открыла уголовное производство против ПАО “Донецкоблгаз“ за прекращение подачи газа. Дело открыто по ст. 356 КК Украины - Самоуправство.