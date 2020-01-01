За сутки в зоне ООС было пять случаев нарушения прекращения огня

Военные открыли огонь в ответ.

За прошедшие сутки, 7 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединское незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также со станкового противотанкового гранатомета.

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У населенного пункта опытно оккупанты вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Южное, захватчики совершили прицельные обстрелы с противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 8 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС за день восемь обстрелов.