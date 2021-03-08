Фонд ООН опубликовал ролик про сильных украинок

Ролик посвящен женскому лидерству.

8 марта фонд ООН в области народонаселения при поддержке Первой леди Украины представил видеоролик, посвященный Международному женскому дню, который в этом году проходит под темой "Женское лидерство: приближаясь к равноправному будущего в мире во времена пандемии". Видео было создано в рамках проекта "Трамплин к равенству", реализуемого при финансовой поддержке Швеции.

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Согласно социологическому опросу, проведенного исследовательским агентством InfoSapiens, в 2021 году 56% украинцев и украинок соглашаются с тем, что есть профессии, которые подходят исключительно для мужчин или женщин. Среди них мужчины с этим соглашаются чаще (59%), чем женщины (53%). Среди молодежи этот показатель несколько ниже: 38% считают, что разделение на "женские" и "мужские" профессии объясняется традиционной общественным мнением о том, какими должны быть женщины и мужчины, и их обязанности, а также отличием воспитания юношей и девушек.

Согласно социального эксперимента, проведенного UNFPA и Центром "КСО", доказано, что уже в младшей школе дети имеют предубеждения относительно возможности женщин и мужчин работать в различных профессиях, которые стереотипно относятся к "мужских" или "женских".

В видео показаны шесть девушек, которые выбрали нетипичный профессиональный путь в науке (математические исследования, энергосберегающие технологии, проблемы окружающей среды) и спорте (фехтование, дзюдо, плавание) и достигли значительных успехов. Среди героинь видео: Елена Коваленко и Елизавета Лазарова, финалистки всеукраинского конкурса биологического форума учащейся и студенческой молодежи "Прикосновение природы!"; Ирина Куманецкая, призер конкурса Малой академии наук в секции математики; Алла Сорокина, пловчиха, призер детской спартакиады "Поверь в себя"; Ольга Сердюк, дзюдоистка, призер чемпионата Киевской области; Александра Леоненко, фехтовальщица, призер Украины.

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"Традиционные стереотипы о гендерных ролях и патриархальные нормы ограничивают потенциал и возможности женщин и девушек в реализации их прав. По данным нашего исследования, 21% родителей склоняют детей к выбору профессии, которая "подходит парню или девушке". Мы стремимся мира равных возможностей для девушек и парней, которые смогут реализовать свой потенциал, не ограничиваясь устаревшими представлениями. В течение следующих нескольких лет мы будем работать с нашими национальными и международными партнерами для преодоления этих гендерных стереотипов ", заявил Хайме Надаль, глава Представительства Фонда ООН в области народонаселения в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский поздравил женщин с победой над неравенством.