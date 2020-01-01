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В Слуге Народа объявили о создании движения Зе!Женщины

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Таким образом в партии хотят внедрить гендерное равенство.
Зе!Женщины
Зе!Женщины
sluga-narodu.com

Партия Слуга народа запускает движение Зе!Женщины для внедрения политики равенства на национальном и местном уровнях. Об этом сообщил председатель партии Александр Корниенко.

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"В рамках движения Зе!Женщины депутаты парламента и местных советов, а также сторонники партии будут работать над усилением политического участия женщин, становлением равных прав и возможностей в Украине и реализацией национальной политики по гендерному равенству, в частности правительственной программы "Партнерство Биарриц", инициированной первой леди Украины", - сказал он.

"В это объединение войдут депутаты-женщины партии, которые работают в парламенте и местных советах для реализации политики равенства, увеличение женского представительства в политике и воплощение национальной программы по гендерному равенству"", - рассказала участница движения, нардеп Марина Бардина.

Напомним, в нынешнем парламенте - наибольшее количество женщин за все время независимости Украины, 20,8%.

Ранее сообщалось, что в Украине проходят женские марши.

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Теги: Слуга народа, партия, депутаты, 8 марта
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