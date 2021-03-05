Опубликован свежий рейтинг партий

В Верховную Раду с высокой вероятностью прошли бы четыре партии.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в марте, то большинство голосов получила бы фракция “Слуга народа“. За нее готовы отдать голоса 19,5% среди всех, кто определился с выбором и собирается голосовать. Об этом стало известно по итогам опроса, проведенного группой “Рейтинг“.

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На втором месте находится партия “Европейская солидарность“ с уровнем поддержки в 14,7%. Затем идет “ОПЗЖ“. За эту партию готовы проголосовать 14,3% опрошенных. За “Батькивщину“ хотели бы отдать голоса 12,3% респондентов.

Данные опроса "Рейтинг"

Также на грани преодоления барьера находится “Сила и честь“ (5,3%), “Украинская стратегия Гройсмана“ (5,3%), а также “Радикальная партия“ (5,0%). Остальные партии по данным опроса набрали бы меньше 5%.

Данные опроса "Рейтинг"

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Стоит отметить, что данный соцопрос был проведен 2-3 марта на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка исследования составляет не больше 2%.

Ранее был опубликован свежий президентский рейтинг. Больше всего голосов набрал бы действующий президент Владимир Зеленский.