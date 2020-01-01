На Львовщине обезвредили банду, похищавшую людей

Уголовное дело открыли по двум статьям УК Украины.

Во Львовской области правоохранители задержали участников преступной группы, которые “специализировались“ на вымогательстве денег у граждан и их похищении. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Читай также: Обезврежена банда, подрывавшая банкоматы в Украине

Установлено, что в преступную группу входили четыре человека. Ранее их неоднократно судили за имущественные преступления и преступления, связанные с наркотиками.

Во Львове злоумышленники, представившись сотрудниками полиции, вымогали у потерпевшего 10 000 долларов, обещая взамен помочь избежать криминальной ответственности за покупку наркотиков. Потерпевшего вывезли за город. Под давлением он позвонил жене и попросил на банковский счет злоумышленников перевести часть денег.

5 марта полицейские задержали участников банды по “горячим“ следам. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы) УК Украины. Следствие продолжается.

Читай также: В Киеве банда похищала людей и заставляла отдавать квартиры

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины задержала в Никополе Днепропетровской области вооруженную банду, которая похищала, запугивала и пытала людей. У преступников изъяли целый арсенал оружия.