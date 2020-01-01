Донецкоблгаз заблокировали из-за позавчерашнего сообщения о минировании

Правоохранители получили информацию о якобы минировании предприятия 7 марта, а проверить его решили только 9 марта, заблокировав работу предприятия.

Утром во вторник, 9 марта, работа предприятия Донецкоблгаза была заблокирована правоохранителями из-за сообщении о минировании, которое поступило двумя днями ранее. Об этом сообщает Кorrespondent.net.

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“На 11:00 утра 9 марта работа центрального аппарата и всех структурных подразделений нашего предприятия заблокирована, работники вынуждены покинуть свои рабочие места, выезд аварийных автомобилей заблокирован“, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на фоне попыток предприятия отключить объекты Донецктеплокоммунэнерго из-за долгов. Несколькими днями ранее в Донецкоблгазе жаловались на нападения на сотрудников.

На предприятии отметили, что причиной сегодняшней блокировки стало сообщение о якобы минировании, полученное двумя днями ранее.

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“Полное блокирование работы ПАО Донецкоблгаз происходило вследствие сообщения о минировании всех служебных помещений ОАО Донецкоблгаз, которое было направлено в органы полиции 07 марта, то есть два дня назад. Таким образом, начиная с 06 марта органы власти и полиции осуществляли противозаконное давление на предприятие и совершали противоправные действия, а с 9 марта прибегли к полному блокированию работы ПАО Донецкоблгаз из-за сообщения о “якобы“ минировании служебных помещений нашего предприятия“, - заявили в Донецкоблгазе.

Там также выразили недоумение, почему правоохранители и ГСЧС целых два дня реагировали на сообщение о минировании и подчеркнули, что предприятие действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины, “а некоторые лица осознавая противоправность своих действий, прибегают к методам, которые по нашему мнению вовсе не присущи европейской стране“.

Донецкоблгаз заблокировали из-за позавчерашнего сообщени... 0:00 / 00:44

Как сообщалось, Донецкую область должны были отключить от тепла из-за задолженности в 1,5 млрд гривен. Позже стало известно, что полиция открыла уголовное производство против ПАО Донецкоблгаз за прекращение подачи газа.