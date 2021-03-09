В Крыму пересохло известное озеро: Качали воду для военных баз РФ

Глубина водоема составляла около 60 метров.

Во временно оккупированном Крыму почти полностью пересох известный Инкерманский карьер. Его осушили менее чем за месяц. Воду качали для военных баз России. Подробности передает Ассоциация реинтеграции Крыма.

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Так, Инкерманский карьер, или озеро, считалось одним из древнейших водоемов. Он образовался несколько тыс лет назад на месте древнего карьера. Глубина озера составляла около 60 метров.

“Инкерманский карьер теперь представляет собой жалкое зрелище. Севастопольцы шокированы тем, как сейчас выглядит водоем, который пользовался большой популярностью… Сейчас здесь голое каменное и илистое дно“, – говорится в сообщении.

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По имеющимся данным, РФ откачивала воду из водоема для нужд российских военных баз, размещенных в Севастополе. Озеро пересохло менее чем за месяц. В среднем в сутки из него выкачивали в районе 5 тыс куб воды.

Каким озеро было раньше depositphotos.com

Ранее сообщалось, что в Крыму скалолаз сорвался с 80-метровой высоты.