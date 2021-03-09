В Крыму скалолаз сорвался с 80-метровой высоты

Альпинист погиб на месте.

В аннексированном Крыму во время восхождения в горах погиб альпинист.

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Об этом сообщает так называемое российское МЧС Крыма.

Уточняется, что ЧП произошло в районе Фороса недалеко от Ялты. Скалолаз поднимался на вершину горного массива Малый Кильсе-Бурун.

Он шел в группе из пятерых человек, следуя первым. Это был маршрут 1-й категории сложности. Альпинист сорвался с 80-метровой высоты. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и сразу скончался. Его возраст не сообщается.

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На месте работало пятеро бойцов Ялтинского аварийно-спасательного отряда Крым-спаса. Тело погибшего упало в ущелье у подножья горы. Спасателям пришлось доставать его оттуда с помощью альпинистского снаряжения, после чего оно было передано полиции.

Также сотрудники ГСЧС помогли спуститься четырем остальным участникам восхождения. Их сняли с отвесной скалы и эвакуировали в безопасное место. Помощь медиков альпинистам не понадобилась.

Напомним, ранее мы писали, что опубликованы спутниковые фото водоемов Крыма.

