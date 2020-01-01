Под Киевом азербайджанцы изнасиловали девушку

Потерпевшая заявила, что по ошибке села не в ту машину.

На весь экран Свернуть

Полицейские задержали жителя Киевской области по подозрению в изнасиловании киевлянки. Об этом информирует пресс-служба областного управления полиции.

Читай также: Житель Одесчины осужден за изнасилование пастуха

Как рассказали правоохранители, накануне 19-летня девушка вызвала такси, но перепутала машины и села в автомобиль к двум незнакомцам.

“Злоумышленники привезли потерпевшую к себе домой в село Белогородка, после чего воспользовались беспомощным состоянием девушки и изнасиловали ее“, - говорится в сообщении.

Проведя ряд следственно-оперативных мероприятий, полицейские установили личность одного из подозреваемых – 42-летнего гражданина Азербайджана.

Читай также: В киевских парках начали ставить “антиманьячные“ кнопки

Сейчас мужчина задержан. По заявлению потерпевшей открыто уголовное дело по ч.3 ст.152 (групповое изнасилование) Уголовного кодекса Украины. За данное преступление злоумышленникам грозит до двенадцати лет тюрьмы.

В настоящее время полицейские пытаются установить личность и местонахождение второго фигуранта.

Напомним, на Сумщине в изнасиловании школьницы заподозрили её отца и дядю. Преступления они совершали несколько лет.