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Зеленский наградил Дерюгину и Семеренко орденами

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По случаю Международного женского дня президент отметил государственными наградами более сотни женщин.
Зеленский наградил выдающихся украинок
Зеленский наградил выдающихся украинок
facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отметил выдающихся украинок государственными наградами по случаю Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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“За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд 109 украинок были отмечены государственными наградами“, - говорится в сообщении.

В своем указе президент отметил женщин орденами “За заслуги“ II и III степеней, орденами княгини Ольги трех степеней, медалями “За воинскую службу Украине“, “За безупречную службу“ III степени, “Защитнику Отечества“, “За спасенную жизнь“, “За труд и доблесть“.

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В числе награжденных оказались старший тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике, первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина, а также чемпион Европы 2020 года по биатлону Валентина Семеренко. Президент наградил их орденами “За заслуги“ II степени.

Напомним, Зеленский решил вернуть молодежь в села. Президент намерен повторить опыт восстановления сел, полученный на Донбассе.

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Теги: Зеленский, президент, орден
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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    09.03.2021, 17:46
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Бубасик, а почему Валю Семеренко наградил, а ее сестру Виту - нет? Ведь она не менее заслужила
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