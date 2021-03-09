Зеленский наградил Дерюгину и Семеренко орденами

По случаю Международного женского дня президент отметил государственными наградами более сотни женщин.

Президент Владимир Зеленский отметил выдающихся украинок государственными наградами по случаю Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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“За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд 109 украинок были отмечены государственными наградами“, - говорится в сообщении.

В своем указе президент отметил женщин орденами “За заслуги“ II и III степеней, орденами княгини Ольги трех степеней, медалями “За воинскую службу Украине“, “За безупречную службу“ III степени, “Защитнику Отечества“, “За спасенную жизнь“, “За труд и доблесть“.

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В числе награжденных оказались старший тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике, первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина, а также чемпион Европы 2020 года по биатлону Валентина Семеренко. Президент наградил их орденами “За заслуги“ II степени.

Напомним, Зеленский решил вернуть молодежь в села. Президент намерен повторить опыт восстановления сел, полученный на Донбассе.