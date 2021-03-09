Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинским школьникам будут преподавать "информационную гигиену"

Комментариев: 1
В учебных учреждениях хотят ввести уроки медиаграмотности.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
.president.gov.ua

В школьную программу планируют добавить дисциплину для развития критического мышления – медиаграмотность.

Читай также: Фонд ООН опубликовал ролик про сильных украинок

Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе форума Украина 30. Культура, медиа, туризм.

По словам гаранта, этот предмет нужен, чтобы научить детей различать информационную пропаганду, фейки и ложь.

Всякий раз, взяв в руки телефон, планшет или включив телевизор, мы должны критически мыслить, чтобы обходить стороной информационные “свалки”. Очень важно читать больше заголовка, сомневаться, проверять и сохранять холодную голову, - отметил глава государства.

Читай также: Украинцев научат отличать факты от фейков

Гарант добавил, что в сегодняшнем мире нужно с детства уметь отличать правдивую информацию от неправдивой. В связи с этим уроки медиаграмотности в школе, по его мнению, необходимы. Также президент считает, что нужно передавать эти знания по "информационной гигиене", помимо детей, еще пожилым родителям, бабушкам и дедушкам.

Напомним, ранее мы также писали, что G7 назвали семь направлений реформ для Украины.

Поделись:
Теги: школа, медиа, уроки, школьники, информация, Зеленский, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
verbion    09.03.2021, 13:34
Оценка:  0
verbion
Галицаем не мешало бы просто про гигиену преподавать
Свидома-Погань    09.03.2021, 13:24
Оценка:  -2
Свидома-Погань
Теперь писать путин х..у..й..л..о не льзя будет,а Зеленский молодец можно))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь