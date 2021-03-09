Украинским школьникам будут преподавать "информационную гигиену"

В учебных учреждениях хотят ввести уроки медиаграмотности.

В школьную программу планируют добавить дисциплину для развития критического мышления – медиаграмотность.

Читай также: Фонд ООН опубликовал ролик про сильных украинок

Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе форума Украина 30. Культура, медиа, туризм.

По словам гаранта, этот предмет нужен, чтобы научить детей различать информационную пропаганду, фейки и ложь.

Всякий раз, взяв в руки телефон, планшет или включив телевизор, мы должны критически мыслить, чтобы обходить стороной информационные “свалки”. Очень важно читать больше заголовка, сомневаться, проверять и сохранять холодную голову, - отметил глава государства.

Читай также: Украинцев научат отличать факты от фейков

Гарант добавил, что в сегодняшнем мире нужно с детства уметь отличать правдивую информацию от неправдивой. В связи с этим уроки медиаграмотности в школе, по его мнению, необходимы. Также президент считает, что нужно передавать эти знания по "информационной гигиене", помимо детей, еще пожилым родителям, бабушкам и дедушкам.

Напомним, ранее мы также писали, что G7 назвали семь направлений реформ для Украины.

