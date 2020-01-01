В Украине впервые с января более 200 летальных случаев COVID

Продолжают болеть более 184 тысяч украинцев.

В Украине вчера, 9 марта, подтвердили 6 377 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Впервые с 21 января в нашей стране зафиксировали более 200 летальных случаев.

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Состояние здоровья 1 904 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений во вторник подтвердили в Киеве (+644), Одесской (+586), Винницкой (+575), Черновицкой (+533) и Львовской (+523) областях. Меньше всего – в Херсонской (+6), Черниговской (+30) и Кировоградской (+31) областях. Среди заболевших есть 309 детей и 263 медика.

Вчера медики провели 64 126 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 33 904, методом ИФА - 15 116, исследований экспресс-тестами на антиген - 15 106.

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Всего с начала пандемии в Украине выявили 1 416 438 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 204 916 человек (5 687 – за минувшие сутки), а 27 423 – умерли (219 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 184 099 человек.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине вновь усилят карантин, если в “красную“ зону карантина попадут 13 и более областей.