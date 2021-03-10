Более 23,5 тысяч украинцев уже вакцинировались от COVID
В Украине во вторник, 9 марта, привили от коронавируса 4 392 человека, сообщил в своем Telegram-канале украинский Минздрав. С начала вакцинации прививку от COVID-19 получили уже 23 510 украинцев.
Читай также: Украина одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac
Больше всего прививок вчера сделали в Донецкой области (660). Больше всего прививок с начала вакцинации провели в Донецкой области (3 134), а меньше всего - в Сумской области (430).
Количество прививок, проведенных в регионах Украины за 9 марта:
Винницкая область - 330 прививок;
Волынская область - 160 прививок;
Днепропетровская область - 260 прививок;
Донецкая область - 660 прививок;
Житомирская область - 50 прививок;
Закарпатская область - 90 прививок;
Запорожская область - 60 прививок;
Ивано-Франковская область - 72 прививки;
Киевская область - 320 прививок;
Кировоградская область - 140 прививок;
Луганская область - 220 прививок;
Львовская область - 140 прививок;
Киев - 100 прививок;
Николаевская область - 70 прививок;
Одесская область - 180 прививок;
Полтавская область - 230 прививок;
Ровенская область - 110 прививок;
Сумская область - 80 прививок;
Тернопольская область - 180 прививок;
Харьковская область - 130 прививок;
Херсонская область - 150 прививок;
Хмельницкая область - 110 прививок;
Черновицкая область - 40 прививок;
Черниговская область - 90 прививок.
Черкасская область - 390 прививок.
Читай также: Новые штаммы коронавируса втрое заразнее, - Степанов
Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 10 марта 2021 года было подтверждено 1 416 438 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 204 916 человек, а 27 423 – умерли. Продолжали болеть 184 099 человек.