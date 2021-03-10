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Более 23,5 тысяч украинцев уже вакцинировались от COVID

Комментариев: 2
Вакцинация в Украине началась 24 февраля.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
epa.eu

В Украине во вторник, 9 марта, привили от коронавируса 4 392 человека, сообщил в своем Telegram-канале украинский Минздрав. С начала вакцинации прививку от COVID-19 получили уже 23 510 украинцев.

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Больше всего прививок вчера сделали в Донецкой области (660). Больше всего прививок с начала вакцинации провели в Донецкой области (3 134), а меньше всего - в Сумской области (430).

Количество прививок, проведенных в регионах Украины за 9 марта:

Винницкая область - 330 прививок;
Волынская область - 160 прививок;
Днепропетровская область - 260 прививок;
Донецкая область - 660 прививок;
Житомирская область - 50 прививок;
Закарпатская область - 90 прививок;
Запорожская область - 60 прививок;
Ивано-Франковская область - 72 прививки;
Киевская область - 320 прививок;
Кировоградская область - 140 прививок;
Луганская область - 220 прививок;
Львовская область - 140 прививок;
Киев - 100 прививок;
Николаевская область - 70 прививок;
Одесская область - 180 прививок;
Полтавская область - 230 прививок;
Ровенская область - 110 прививок;
Сумская область - 80 прививок;
Тернопольская область - 180 прививок;
Харьковская область - 130 прививок;
Херсонская область - 150 прививок;
Хмельницкая область - 110 прививок;
Черновицкая область - 40 прививок;
Черниговская область - 90 прививок.
Черкасская область - 390 прививок.

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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 10 марта 2021 года было подтверждено 1 416 438 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 204 916 человек, а 27 423 – умерли. Продолжали болеть 184 099 человек.

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Теги: Украина, вакцинация, коронавирус, COVID-19
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Комментариев (2)
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Jacob_Tremblay    10.03.2021, 09:55
Оценка:  +4
Jacob_Tremblay
Я смотрю как-то не очень активно люди доверяют вакцине. Даже те же медработники
thebestdraw    10.03.2021, 10:28
Оценка:  0
thebestdraw
если бы умирали тысячами за день как при настоящих эпидемиях (оспа,испанка и т.д.) - то очереди бы стояли. А так смертей столько же как и во все года, просто вместо условного инфаркта или пневмонии ставят диагноз корону.
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