Более 23,5 тысяч украинцев уже вакцинировались от COVID

Вакцинация в Украине началась 24 февраля.

В Украине во вторник, 9 марта, привили от коронавируса 4 392 человека, сообщил в своем Telegram-канале украинский Минздрав. С начала вакцинации прививку от COVID-19 получили уже 23 510 украинцев.

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Больше всего прививок вчера сделали в Донецкой области (660). Больше всего прививок с начала вакцинации провели в Донецкой области (3 134), а меньше всего - в Сумской области (430).

Количество прививок, проведенных в регионах Украины за 9 марта:

Винницкая область - 330 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 260 прививок;

Донецкая область - 660 прививок;

Житомирская область - 50 прививок;

Закарпатская область - 90 прививок;

Запорожская область - 60 прививок;

Ивано-Франковская область - 72 прививки;

Киевская область - 320 прививок;

Кировоградская область - 140 прививок;

Луганская область - 220 прививок;

Львовская область - 140 прививок;

Киев - 100 прививок;

Николаевская область - 70 прививок;

Одесская область - 180 прививок;

Полтавская область - 230 прививок;

Ровенская область - 110 прививок;

Сумская область - 80 прививок;

Тернопольская область - 180 прививок;

Харьковская область - 130 прививок;

Херсонская область - 150 прививок;

Хмельницкая область - 110 прививок;

Черновицкая область - 40 прививок;

Черниговская область - 90 прививок.

Черкасская область - 390 прививок.

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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 10 марта 2021 года было подтверждено 1 416 438 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 204 916 человек, а 27 423 – умерли. Продолжали болеть 184 099 человек.