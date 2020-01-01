ДТП в Польше: 22 украинца остаются в больницах

В дорожной аварии погибли 5 граждан Украины.

В больницах Польши по состоянию на утро 10 марта находилось 22 украинца, которые пострадали в ДТП. Двое из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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6 марта в Польше возле пограничного пункта пропуска Корчева-Краковец автобус “Познань - Херсон“, в котором находились 57 украинцев, попал в ДТП. В результате аварии погибли 5 человек. 24 пассажира этого автобуса уже прибыли в Украину.

По предварительной информации, украинский водитель автобуса совершил неудачный маневр, когда решил съехать на место стоянки и отдыха. Он утверждает, что не помнит ситуацию с аварией.

Польские правоохранители уже предъявили обвинение водителю автобуса. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Ранее стало известно, что в Волынской области 18-летняя девушка устроила ДТП. У нее нет водительских прав. Кроме того, она находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.