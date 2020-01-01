Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НАТО хочет изменить отношения с РФ из-за агрессии против Украины

Комментариев: 0
Альянс рассматривает возможность подготовки новой стратегии взаимодействия с Россией.
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
Wikimedia Commons

НАТО думает над тем, чтобы построить отношения с РФ по-другому, при этом учтет ее агрессию в Крыму и на Донбассе.

Читай также: В ОРДЛО блокируют урегулирование ситуации на Донбассе - Кравчук

Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг, передает издание “Крым. Реалии“.

По словам генерального секретаря, в НАТО прежде всегда стремились сотрудничать с Москвой. Но это было раньше – до захвата Крыма, целенаправленной попытки оккупации Донбасса и прочих агрессивных выпадов РФ в отношении Украины, отметил Столтенберг.

Надеюсь, что когда лидеры НАТО встретятся на саммите в Брюсселе в этом году, они согласятся, что нужна новая стратегия отношений с Россией, а уже на следующем саммите в будущем году окончательно утвердят новую концепцию, - подчеркнул генсек.

Читай также: План по Донбассу ждет одобрения Россией - Ермак

Ранее Украина дала добро на использование неба над Крымом НАТО. Это было сделано для того, чтобы остановить проникновение российских диспетчеров в украинское воздушное пространство.

Напомним, также мы писали, что Минкульт рассказал, как Украина будет бороться с фейками РФ.

Поделись:
Теги: НАТО, россия, Крым, Донбасс, агрессия РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь