НАТО хочет изменить отношения с РФ из-за агрессии против Украины

Альянс рассматривает возможность подготовки новой стратегии взаимодействия с Россией.

НАТО думает над тем, чтобы построить отношения с РФ по-другому, при этом учтет ее агрессию в Крыму и на Донбассе.

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Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг, передает издание “Крым. Реалии“.

По словам генерального секретаря, в НАТО прежде всегда стремились сотрудничать с Москвой. Но это было раньше – до захвата Крыма, целенаправленной попытки оккупации Донбасса и прочих агрессивных выпадов РФ в отношении Украины, отметил Столтенберг.

Надеюсь, что когда лидеры НАТО встретятся на саммите в Брюсселе в этом году, они согласятся, что нужна новая стратегия отношений с Россией, а уже на следующем саммите в будущем году окончательно утвердят новую концепцию, - подчеркнул генсек.

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Ранее Украина дала добро на использование неба над Крымом НАТО. Это было сделано для того, чтобы остановить проникновение российских диспетчеров в украинское воздушное пространство.

Напомним, также мы писали, что Минкульт рассказал, как Украина будет бороться с фейками РФ.

