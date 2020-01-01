Кравчук прокомментировал мобилизацию оккупантов на Донбассе

ВСУ будут отвечать зеркально на действия пророссийских боевиков.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложит новый мирный план урегулирования ситуации на Донбассе. Если оккупанты откажутся его принять, Украина будет вынуждена защищаться. Такое заявление в эфире телеканала “Дом“ сделал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, сообщает “УНН“.

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По его словам, Украина обладает полной информацией о том, что боевики на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей проводят учения, пополняют подразделения личным составом и пополняют боезапас.

Кравчук предупредил, что украинская сторона будет отвечать зеркально на действия пророссийских боевиков.

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Он также сообщил, что украинская делегация в ТКГ предложит свой вариант мирного урегулирования на Донбассе, и если оккупанты его не примут, то Украине останется только одно – защищаться. При этом первый украинский президент подчеркнул, что Украина не будет одинока в противостоянии российской агрессии.

Между тем, оккупанты вчера, 9 марта, активизировались в районе проведения операции Объединенных сил. Они 21 раз обстреляли позиции ВСУ.