Уголовное дело открыто с пометкой "самоубийство".

На Донетчине пассажирский поезд переехал мужчину. По предварительным данным, погибший сам бросился под колеса. Подробности передает пресс-служба местной полиции.

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По имеющейся информации, происшествие случилось во вторник, 9 марта, у железнодорожной станции Карань. В полицию сообщили, что под пассажирским поездом погиб человек.

“Предварительно установлено, что 44-летний мужчина кинулся под поезд“, – говорится в сообщении.

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На месте работала следственно-оперативная группа Волновахского районного отдела полиции. По факту случившегося правоохранители открыли уголовное дело с пометкой “самоубийство“. Сейчас они проверяют все обстоятельства гибели человека.

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