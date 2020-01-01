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На Одесчине грузовик задавил пешехода, лежавшего на проезжей части

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Мужчина скончался на месте.
Ведется следствие
Ведется следствие
od.npu.gov.ua

ДТП с участием пешехода произошло возле села Курисово в Березовском районе Одесской области.

Об этом сообщает региональное управление ГУНП.

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По данным полиции, грузовик марки Вольво переехал мужчину на трассе Одесса-Вознесенск-Южный Буг. Было установлено, что пешеход лежал посреди дороги.

Как рассказал полиции 42-летний водитель из Николаевщины, он слишком поздно увидел человека на земле. В итоге не успел вовремя остановиться и совершил наезд. Мужчина погиб.

Шофера проверили на алкоголь, экспертиза показала, что он был трезв. Личность погибшего и обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожской области взорвалась высотка, погибли люди.

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Теги: ДТП, авария, Одесская область, фура, наезд на пешехода
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