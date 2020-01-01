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Подбросил и не поймал: В Сумах отец тяжело травмировал дочку

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Отцу грозит тюрьма, матери – лишение родительских прав.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук МВД

В Сумах местная прокуратура сообщила о подозрении 30-летнему мужчине, который во время игры тяжело травмировал 4-месячную дочь. Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

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Трагический случай произошел 22 января этого года. Родители вместе со своей 4-месячной дочкой пришли в гости к знакомому и там распивали спиртные напитки. После изрядной доли горячительного отец взял ребенка на руки и подбросил вверх, но поймать уже не сумел.

Девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Как отметили в прокуратуре, в больнице родители дочку не навещали. Правоохранители уже инициировали процедуру лишения матери прав на ребенка. Поскольку отец в свидетельстве о рождении не указан вовсе, родительских прав он не имеет изначально.

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Действия отца полицейские квалифицировали по ст. 128 (неосторожное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. За содеянное ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Напомним, под Ровно кот задушил младенца в коляске. Реанимационные мероприятия отца и медиков не дали результата.

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Теги: несчастный случай, Сумы, ребенок
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