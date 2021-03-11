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“РФ с самого начала не приняла мирный план Ермака”, - Гармаш

Комментариев: 2
Представитель ТКГ считает, что Россия не согласится выполнять план урегулирования конфликта на Донбассе.
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
facebook.com/sergiy.garmash

Россия уже на начальном этапе подготовки отбрасывает план установления мира на Донбассе, который продвигает глава ОП Андрей Ермак.

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Такое заявление сделал участник переговоров в ТКГ Сергей Гармаш, передает Украина 24.

Представитель Трехсторонней контактной группы отметил, что РФ заявляла о том, что это не может быть планом, еще когда ей только показали первые наработки. Документ разрабатывается Украиной совместно с Германией и Францией, а, по мнению Кремля, “нормандская четверка” не имеет права вмешиваться в дела Украины.

В связи с этим я прогнозирую, что Россия не примет и этот план в целом, как и предложения до этого, - уточнил Гармаш.

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Делегат ТКГ говорит, что Украина в рамках переговоров продолжает продвигать так называемый мирный план главы делегации Леонида Кравчука. Россия же, по его словам, протестует и пытается навязать стратегию ОРДЛО.

В то же время Гармаш добавил, что не видел плана, о котором рассказывает Ермак. Он говорит, что все, что известно об этом документе, - это то, что он отличается от плана Кравчука. Также есть информация, что его презентуют в конце марта.

На этой неделе мы узнали от Ермака, что его план доработан и готов. Собственно, это нельзя назвать планом, это предложения по кластерам - мероприятия для выполнения Минских договоренностей, - пояснил член ТКГ.

Напомним, ранее мы также писали, что Ермак объяснил, как РФ навязывает диалог с боевиками и блокирует ТКГ.

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Теги: Донбасс, ТКГ, план, россия
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Комментариев (2)
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thebestdraw    11.03.2021, 11:08
Оценка:  -1
thebestdraw
то есть по его мнению, россия терпела санкции много лет, тратила кучу бабок на оружие+гуманитарку для донбасса, и после всего этого должна соглашаться на условия Украины? ))) какой же он наивный... уже чисто принципиально они не отступят
WTF2wtf    11.03.2021, 11:33
Оценка:  +2
WTF2wtf
раша будет и дальше мешать оккупированный ей Донбасс с грязью и кровью ... и насрать президенту россии (и главе оккупантов) на миллионы местных, как и на всех граждан Укарины, если уж он своих вояк там немало закопал втихую и сделал всю россию беднее из-за этой войны по его личной прихоти
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