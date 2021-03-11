“РФ с самого начала не приняла мирный план Ермака”, - Гармаш

Представитель ТКГ считает, что Россия не согласится выполнять план урегулирования конфликта на Донбассе.

Россия уже на начальном этапе подготовки отбрасывает план установления мира на Донбассе, который продвигает глава ОП Андрей Ермак.

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Такое заявление сделал участник переговоров в ТКГ Сергей Гармаш, передает Украина 24.

Представитель Трехсторонней контактной группы отметил, что РФ заявляла о том, что это не может быть планом, еще когда ей только показали первые наработки. Документ разрабатывается Украиной совместно с Германией и Францией, а, по мнению Кремля, “нормандская четверка” не имеет права вмешиваться в дела Украины.

В связи с этим я прогнозирую, что Россия не примет и этот план в целом, как и предложения до этого, - уточнил Гармаш.

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Делегат ТКГ говорит, что Украина в рамках переговоров продолжает продвигать так называемый мирный план главы делегации Леонида Кравчука. Россия же, по его словам, протестует и пытается навязать стратегию ОРДЛО.

В то же время Гармаш добавил, что не видел плана, о котором рассказывает Ермак. Он говорит, что все, что известно об этом документе, - это то, что он отличается от плана Кравчука. Также есть информация, что его презентуют в конце марта.

На этой неделе мы узнали от Ермака, что его план доработан и готов. Собственно, это нельзя назвать планом, это предложения по кластерам - мероприятия для выполнения Минских договоренностей, - пояснил член ТКГ.

Напомним, ранее мы также писали, что Ермак объяснил, как РФ навязывает диалог с боевиками и блокирует ТКГ.

