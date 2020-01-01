Бизнесмены блокируют дорогу на Буковель, требуя закрыть курорт на карантин

Предприниматели протестуют против работающего горнолыжного курорта во время сложного эпидемпериода.

Возле Буковеля 11 марта устроили акцию протеста против работы горнолыжного курорта в карантин на территории “красной“ зоны.

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Об этом сообщает местное издание Галка.

В митинге участвуют бизнесмены из Ивано-Франковска, Калуша, Долины и Коломыи. Они блокируют дорогу на въезде, курсируя туда-сюда по пешеходному переходу.

Протестующие возмущены, что магазины и рынки закрыли, транспорт не ходит, кафе работают только на вынос, выполняя требования МОЗ. При этом курорту разрешено принимать туристов, и люди продолжают приезжать на отдых.

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Во-первых, по словам митингующих, это несправедливо. Многие заведения закрылись по требованию правительства, но с них продолжают брать деньги за аренду и снимать налоги. Во-вторых, именно этот курорт, по мнению активистов, стал одним из очагов распространения коронавируса. Говорят, его надо закрыть, пока ситуация с пандемией в регионе не стала еще более угрожающей.

Люди сетуют, что им не на что жить, у них отобрали источники доходов, коммуналка выросла, а лечение от COVID-19 платное. А тут еще туристы, которые приезжают и разносят инфекцию. Жители Прикарпатья считают, что если закроют курорт, вспышку эпидемии в регионе можно будет быстрее остановить и вернуться к привычной жизни.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине станет больше спецпоездов, курсирующих в “красные зоны”.

