В Украине станет больше спецпоездов, курсирующих в “красные зоны”

В частности, на спецрейсах вагоны планируют заполнять наполовину.

В Украине продолжат организовывать спецрейсы в регионы, попавшие в “красную зону” по эпидемситуации.

Читай также: УЗ останавливает посадку и высадку пассажиров еще в двух областях

Об этом сообщил представитель “Укрзалізниці“ Александр Перцовский в ходе брифинга 10 марта. Видео появилось на странице компании в Facebook.

Чиновник уточнил, что спецпоезда запустят, если начнет расти количество областей с вызывающей опасения обстановкой по коронавирусу. “Карантинные” вагоны будут предназначены для безопасной перевозки пассажиров.

По словам спикера, у компании уже есть такой опыт. Например, как известно, спецрейсы запущены на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине, где хуже всего ситуация с пандемией. В случае необходимости УЗ продолжит эту практику и будет увеличивать количество таких поездов.

Если новые районы начнут попадать в “красный список”, мы будем действовать по отработанному механизму. МОЗ быстро согласовывают это с Министерством инфраструктуры, а нам только остается сообщить даты, - отметил Перцовский.

Читай также: На Донетчине пассажирский поезд переехал мужчину

Притом что количество рейсов будет расти, ограничения могут ввести на количество пассажиров. В спецвагонах хотят продавать билеты только на 50% мест, то есть вагон останется наполовину пустым. Также вагоны будут регулярно дезинфицировать, а пассажиров обяжут надевать во время поездки маску.

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин запретил общественный транспорт в “красной зоне“.

