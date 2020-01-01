В Украине станет больше спецпоездов, курсирующих в “красные зоны”
В Украине продолжат организовывать спецрейсы в регионы, попавшие в “красную зону” по эпидемситуации.
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Об этом сообщил представитель “Укрзалізниці“ Александр Перцовский в ходе брифинга 10 марта. Видео появилось на странице компании в Facebook.
Чиновник уточнил, что спецпоезда запустят, если начнет расти количество областей с вызывающей опасения обстановкой по коронавирусу. “Карантинные” вагоны будут предназначены для безопасной перевозки пассажиров.
По словам спикера, у компании уже есть такой опыт. Например, как известно, спецрейсы запущены на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине, где хуже всего ситуация с пандемией. В случае необходимости УЗ продолжит эту практику и будет увеличивать количество таких поездов.
Если новые районы начнут попадать в “красный список”, мы будем действовать по отработанному механизму. МОЗ быстро согласовывают это с Министерством инфраструктуры, а нам только остается сообщить даты, - отметил Перцовский.
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Притом что количество рейсов будет расти, ограничения могут ввести на количество пассажиров. В спецвагонах хотят продавать билеты только на 50% мест, то есть вагон останется наполовину пустым. Также вагоны будут регулярно дезинфицировать, а пассажиров обяжут надевать во время поездки маску.
Напомним, ранее мы писали, что Кабмин запретил общественный транспорт в “красной зоне“.