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СНБО утвердил решение по Центру противодействия дезинформации

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Новая структура начнет работу со следующей недели.
Алексей Данилов анонсировал запуск новой структуры со вторника
Алексей Данилов анонсировал запуск новой структуры со вторника
facebook.com/rnbou

Во вторник, 16 марта, в Украине начнет работу Центр противодействия дезинформации. Соответствующее решение сегодня утвердил Совет национальной безопасности и обороны, о чем глава Совета Алексей Данилов сообщил на брифинге.

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“Центр будет находиться в аппарате СНБО. Сейчас будет максимальная активизация, будем в ежедневном режиме работать. К нему будут привлечены представители разведки. Мы сможем дать отпор дезинформации со стороны РФ“, - сообщил Данилов.

По словам Данилова, Центр всё же будет работать как отдельная организация и получит своего руководителя. Его назначит президент Владимир Зеленский.

Напомним, СНБО накажет депутатов, голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений. СБУ проверит всех депутатов шестого созыва Рады и даст их действиям правовую оценку.

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Теги: Данилов, СНБО, президент
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