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ЕС призвал Россию к конструктиву и открытию КПВВ на Донбассе

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Также Европа напомнила России о ее обязательствах по выполнению Минских соглашений.
КПВВ Счастье
КПВВ Счастье
ukrinform.ru

В ЕС обратились к России с призывом открыть немедленно все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе и два дополнительных в Счастье и Золотом.

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Об этом сообщает Укринформ.

В Европе напомнили РФ, что она должна выполнять взятые на себя обязательства в Нормандском формате. Также представители ЕС заявили, что Кремль обязан повлиять на вооруженные формирования, которые он поддерживает, чтобы обеспечить разблокирование КПВВ.

Кроме того, ЕС призвал Россию к конструктивному диалогу во время переговоров в ТКГ. Делегаты союза подчеркнули, что РФ – это участник конфликта на востоке Украины, а не посредник, наблюдатель в этой ситуации – ОБСЕ.

Мы призываем Россию действовать конструктивно в рамках этих дискуссий. Политические соображения не должны преобладать над гуманитарными вопросами, - отметили члены ЕС.

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Также европейцы добавили, что Минские соглашения должны выполняться Россией в полном объеме. По словам делегатов ЕС, Москве следует прекратить подпитывать конфликт, спонсируя и усиливая мощь вооруженных формирований.

Мы глубоко обеспокоены тем, что военная техника и армия все еще находятся на территориях, которые контролируют поддерживаемые РФ вооруженные формирования, - заявил Евросоюз.

Также спикеры добавили, что Европа будет решать вопрос с продлением или отменой экономических санкций против России в зависимости от того, как скоро РФ начнет в полной мере соблюдать Минские договоренности.

Напомним, ранее мы писали, что на заседании СНБО обсудили гособоронзаказ.

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Теги: ЕС, Евросоюз, ОБСЕ, Россия, Донбасс, конфликт, санкции, КПВВ
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