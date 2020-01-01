В Украине в восьми регионах превышен уровень COVID-госпитализаций

Минздрав обновил показатели регионов по коронавирусу.

Министерство здравоохранения Украины сегодня, 12 марта, обновило показатели регионов по коронавирусу. В Киеве и еще семи областях превышен уровень госпитализаций, свидетельствуют данные Минздрава.

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В Ивано-Франковской области показатель госпитализаций составляет 130,5 пунктов на 100 тысяч населения при норме 60. В Винницкой области - 121,2, в Черновицкой области - 89,1, в Житомирской области - 87,6, в Закарпатской области - 87,3, в Николаевской области - 77,4, в Киеве – 73,7, а в Хмельницкой области - 66,6.

В “красную“ зону карантина входят Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В “оранжевую“ - Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области, а также Киев.

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Все остальные области Украины находятся в “желтой“ карантинной зоне с соответствующими ограничениями

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 12 марта 2021 года было подтверждено 1 438 468 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 214 876 человек, а 27 915 человек – умерли. Продолжали болеть 195 677 человек.