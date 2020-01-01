Канада намерена давить на РФ до тех пор, пока она не вернет Крым, - Министр
Канада будет продолжать придерживаться стратегии политического давления на Россию с тем, чтобы она отдала Крым Украине.
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Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Марк Гарно, передает Укринформ.
По его словам, государство останется приверженцем суверенитета и территориальной целостности Украины и будет жестко продавливать свою позицию.
Мы продолжим давить на Россию, пока она не начнет уважать суверенность и международное право, - отметил Гарно.
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Дипломат добавил, что Канада готова поддержать Крымскую платформу по деоккупации и реинтеграции полуострова. Глава МИД Канады подчеркнул, что иностранное государство солидарно с украинским народом, борющимся за основополагающие права и свободы.
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