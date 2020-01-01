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Канада намерена давить на РФ до тех пор, пока она не вернет Крым, - Министр

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Американское государство придерживается жесткой позиции в отношении суверенитета Украины.
Марк Гарно
Марк Гарно
wikipedia.org

Канада будет продолжать придерживаться стратегии политического давления на Россию с тем, чтобы она отдала Крым Украине.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Марк Гарно, передает Укринформ.

По его словам, государство останется приверженцем суверенитета и территориальной целостности Украины и будет жестко продавливать свою позицию.

Мы продолжим давить на Россию, пока она не начнет уважать суверенность и международное право, - отметил Гарно.

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Дипломат добавил, что Канада готова поддержать Крымскую платформу по деоккупации и реинтеграции полуострова. Глава МИД Канады подчеркнул, что иностранное государство солидарно с украинским народом, борющимся за основополагающие права и свободы.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ открыла дело из-за подписания Харьковских соглашений.

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Теги: Крым, Россия, оккупация, Канада
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